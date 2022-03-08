Харківський авіазавод надасть в лізинг літаки

ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство" планує передати два літаки Ан-74 в лізинг одній з українських авіакомпаній. Про це заявив гендиректор ХДАВП Олександр Кривоконь.

"Нам поставлено завдання керівником Укроборонпрому укласти договір і вийти на проєкт по лізингу наших двох літаків Ан-74 з одним з наших національних авіаперевізників. Це дозволить частково погасити заробітну плату, яка накопичилася, і розв'яже руки у виробничих питаннях - щодо запуску виробництва і відновлення деяких напрямків", - заявив Кривоконь.

Він додав, що перший Ан-74 можуть добудувати через пів року, другий - через рік.

Глава підприємства зазначив, що на сьогодні завод втратив "всі компетенції" з відновлення і будівництва літаків. За його словами, оборот підприємства повинен складати 30 млн грн, щоб вийти в беззбитковість і продовжувати роботу.