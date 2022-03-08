Харківський авіазавод надасть в лізинг літаки

ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство" планує передати два літаки Ан-74 в лізинг одній з українських авіакомпаній. Про це заявив гендиректор ХДАВП Олександр Кривоконь.
Він додав, що перший Ан-74 можуть добудувати через пів року, другий - через рік.
Глава підприємства зазначив, що на сьогодні завод втратив "всі компетенції" з відновлення і будівництва літаків. За його словами, оборот підприємства повинен складати 30 млн грн, щоб вийти в беззбитковість і продовжувати роботу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі