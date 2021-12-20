Харківська компанія Vilkon презентувала вітчизняний електрокар

17:42 09 грудень Київ, Україна

Харківська компанія Vilkon створила автомобіль, який коштуватиме 170 тис. грн Називається він JG. Якщо новинка дістанеться до серійного виробництва, то це буде найдешевша модель в Україні.



Нескладно здогадатися, що комплектувальні для автомобіля компанія купує у Китаї. В Україну поставляється кузов та елементи батареї. А збирають це вже у Харкові.



Технічні характеристики у Vilkon JG дуже скромні. Автомобіль оснащується електричним двигуном потужністю всього 4 кВт. Він розганяє машину до 55 кілометрів на годину.



Запасу базового ходу вистачає на 110 км. При покупці розширеного комплекту можна отримати 200 км.



У комплектації є обігрівач салону та навіть електричні склопідйомники та камера заднього виду.



Але головне його надбання – це 5-дверний кузов, що дозволяє використовувати електромобіль як під час доставок, так і при перевезенні пасажирів.



Щоправда, незрозуміло, якщо це електромобіль, навіщо йому решітка радіатора, як на бензинових автомобілях.