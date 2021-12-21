Харків закупив автобуси Karsan і планує їхнє складання

Харківська міська рада підписала меморандум про співпрацю з виробником автобусів Karsan (Туреччина). Договір був підписаний в рамках Міжнародного форуму «Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст», що відбувся в Харкові.

Уже в цьому році влада має намір придбати 150 машин цієї марки, а всього протягом декількох років буде закуплено близько 500 автобусів. І більш того, ці машини планують збирати на одному з підприємств міста, що дозволить створити близько 300 нових робочих місць.

За словами секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, 8-метрові автобуси Karsan працюватимуть в години пік, а машини довжиною 6 м - коли трафік не такий напружений.

Ознайомитися з автобусами марки Karsan можна було наживо прямо біля входу в готель «Харків Палас», де і проходив форум. Тут, зокрема, була представлена 8-метрова модель Atak - як в дизельному варіанті (з двигуном IVECO в 185 к.с.), так і на електротязі (з запасом ходу до 300 км). Низькопідлоговий автобус розрахований на перевезення до 58 осіб.