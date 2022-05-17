ГСЦ МВС презентував три нові онлайн-сервіси для автомобілістів

13:51 16 серпня Київ, Україна

МВС презентувало три нових онлайн послуги для автолюбителів. Тепер власникам авто буде простіше і швидше розрахувати вартість реєстрації авто, а також дізнатися інформацію по страхуванню і податкам.



На цьому тижні Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ МВС) презентував три онлайн-сервіси. Йдеться про послугу "калькулятор", перевірку номерних знаків і QR-code з інформацією про територіальний сервісний центр, повідомила пресслужба відомства.



Що стосується "калькулятора", то він створений для розрахунку орієнтовної вартості послуг реєстрації транспортного засобу, в тому числі можна дізнатися, які саме податки і збори сплачуються в кожному конкретному випадку.



"Калькулятор" враховує такі критерії:



• суму за послугу сервісного центру МВС з урахуванням типу авто і країни-виробника;

• чи потрібно платити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та розрахує його суму;

• необхідність платити при відчуженні податок на дохід і військовий збір.



Крім того, громадяни отримали можливість перевірити номерні знаки на сайті ГСЦ МВС. За допомогою закладеного функціонала можна дізнатися, до якого сервісного центру записатися, щоб закріпити за авто номерний знак з бажаною комбінацією цифр. Раніше можна було перевіряти тільки платні номери.



Також в МВС презентували сервіс "QR-code з інформацією про територіальний сервісний центр". На даному етапі послуга доступна тільки в одному територіальному центрі, але надалі такі коди будуть розміщені на всіх об'єктах.



Зокрема, QR-код містить контактну інформацію про сервісний центр - адреса з геолокації, номер телефону, графік роботи, перелік необхідних документів, реквізити для оплати, а також корисні посилання.



Презентація нових онлайн-послуг пройшла під час відкриття оновленого сервісного центру в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області.