Вантажних вагонів в Україні стало менше на 74%

12:17 24 вересень Київ, Україна

В Україні скоротилися багато підприємств. Особливо це відбилося на масштабному виробництві. Так, Держстат відзначає значне скорочення виробництва вагонів і платформ.

Виробництво вантажних вагонів і платформ в Україні у січні-серпні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротилося на 73,7%, до 2089 одиниць. За підсумками серпня цього року на українських підприємствах випустили 243 вантажних вагони та платформи. Це на 70,3% менше в порівнянні з серпнем минулого року.

Раніше повідомлялося, що Україна у січні-липні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротила виробництво вантажних вагонів і платформ на 74,1%, до 1846 одиниць. У липні цього року в порівнянні з липнем минулого року обсяги випуску рухомого складу в Україні зменшилися на 73,6%, до 235 одиниць.

Крюківський вагонобудівний завод з початку року виробив 1024 вантажних вагони, що на 69% менше, ніж минулого року.