Грузинський банк TBC Bank може зайти в Україну

17:30 26 листопад Київ, Україна

Стало відомо, що грузинський банк TBC Bank може зайти до України з метою придбати українську дочку грецького Piraeus Bank – Піреус Банку.

Про це розповіли чотири непов'язані між собою експерти-учасники українського фінансового ринку.

Один із них зазначив, що грузинські банкіри давно заглядають на банківський ринок України, зокрема, інтерес їхній спрямований у бік саме банку Піреус.



У цей самий час, слід зазначити, що керівництво банку не підтверджує дані чутки, але і не спростовує інформацію, що просочилася в мережу.

За оцінками інвестбанкірів та аналітиків, вартість Піреуса варіюється від 12,5 до 17,4 мільйона доларів. Засновано банк ще у 1994 році з офіційною назвою «Левада», що належить грекам. Проте ті ж джерела стверджують, що власники банку виставили фінустанову на продаж, зазначивши, що вона не є банком-ліцензією, а працює як бізнес.

На сьогодні капітал банку оцінюється в суму 671 мільйон доларів. В Україні він посідає 37 місце за активами. Поки що половина доходів банку – це корпоративний кредитний портфель, чверть доходів заснована на комісії, а ще 16% від ОВДП.

Грузинський TBC Bank, у свою чергу, називає себе найбільшою банківською групою в країні, а його частка ринку становить 40% за кредитами та депозитами.