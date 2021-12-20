Грузинський банк TBC Bank може зайти в Україну

Стало відомо, що грузинський банк TBC Bank може зайти до України з метою придбати українську дочку грецького Piraeus Bank – Піреус Банку.
Про це розповіли чотири непов'язані між собою експерти-учасники українського фінансового ринку.
Один із них зазначив, що грузинські банкіри давно заглядають на банківський ринок України, зокрема, інтерес їхній спрямований у бік саме банку Піреус.
У цей самий час, слід зазначити, що керівництво банку не підтверджує дані чутки, але і не спростовує інформацію, що просочилася в мережу.
У цей самий час, слід зазначити, що керівництво банку не підтверджує дані чутки, але і не спростовує інформацію, що просочилася в мережу.
За оцінками інвестбанкірів та аналітиків, вартість Піреуса варіюється від 12,5 до 17,4 мільйона доларів. Засновано банк ще у 1994 році з офіційною назвою «Левада», що належить грекам. Проте ті ж джерела стверджують, що власники банку виставили фінустанову на продаж, зазначивши, що вона не є банком-ліцензією, а працює як бізнес.
Грузинський TBC Bank, у свою чергу, називає себе найбільшою банківською групою в країні, а його частка ринку становить 40% за кредитами та депозитами.
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