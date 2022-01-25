ДПЗКУ вимагає реструктуризувати борги

12:27 25 січень Київ, Україна

Щоб уникнути дефолту, Державна продовольчо-зернова корпорація хотіла провести реструктуризацію китайського кредиту та отримати нову позику на 700 мільйонів доларів.



Про це йдеться у презентації, підготовленій представниками АТ «ДПЗКУ», яка потрапила у розпорядження журналістів.



Зокрема, серед пропозицій компанії пропонувалися такі можливі дії: продовження дії нинішнього китайського кредиту ще на 10 років – з 2027 до 2037 року. Сплата відсотків за кредитом за період 2022-2025 років лише у 2037 році.



А ще у компанії вимагали знизити кредитну ставку з 4,5% до 3% та залучити додаткові кошти на суму 700 мільйонів доларів: із них 250 мільйонів у компанії хочуть витратити на забезпечення трейду; 150 мільйонів на модернізацію потужностей збільшення експорту; 300 мільйонів формування земельного банку.



В останньому пункті йдеться саме про отримання землі в оренду від держави. Всі ці вимоги, вказані компанією, допоможуть їй розрахуватись за кредитами без розкриття державних гарантій.



Варто додати, що з отриманих півтора мільйона доларів кредиту зернова корпорація повернула китайському банку лише 600 мільйонів доларів.