ДП "ГарПок" закінчило 2020 рік з прибутком 16,2 млн гривень

Попри складний економічний рік, 2020 закінчився для багатьох підприємств прибутково. Так, держпідприємство "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок") опублікувало звіт про закриття минулого року з прибутком у розмірі 16,2 млн грн. У 2019 ДП закінчило рік з кращими цифрами - прибуток був в розмірі 28,5 млн грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 66,98 млрд грн (по 2019 - 33,93 млрд грн), в т.ч. від виконання спецзобов’язань на ринку "зеленої" електроенергії - 41,7 млрд грн (в 2019 році - 11,35 млрд грн), від виконання спецзобов’язань щодо забезпечення потреб населення в електроенергії - 25,3 млрд грн (в 2019 році - 22,58 млрд грн).

При цьому із зазначених 66,98 млрд грн дохід від продажу електроенергії склав 30,84 млрд грн (в 2019 році - 28,2 млрд грн), а дохід від наданих послуг для "Укренерго" в рамках спецзобов’язань - 36,14 млрд грн (за 2019 рік - 5,7 млрд грн).

На кінець 2020 дебіторська заборгованість перед ДП "ГарПок" склала 34,5 млрд грн (на кінець 2019 року - 4,37 млрд грн), в т.ч. заборгованість "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел - 31,1 млрд грн, а заборгованість "Укренерго" за електроенергію з метою врегулювання небалансів - 3,14 млрд грн.

ДП "ГарПок" інформує, що в I кварталі 2021 погасило заборгованість на 9,25 млрд грн за період січень-квітень 2020 року з передбачених 10,25 млрд грн, залучених компанією "Укренерго" як кредит у держбанків під держгарантії (в кінці квітня ДП "ГарПок" отримав від "Укренерго" останній транш із кредитних коштів - на 1 млрд грн).

Фінплан ДП "ГарПок" на 2021, затверджений Кабміном, передбачає отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 67,3 млрд грн і чистий прибуток 6 млн грн.