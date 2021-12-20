Держава проти монополістів - ринок тютюнових виробів

11:37 20 липень Київ, Україна

Минулого тижня «Укртютюн» опублікував публічну заяву про тиск з боку Антимонопольного комітету України (АМКУ). Суть конфлікту між державою та тютюновими монополістами в Україні - відсутність механізму врегулювання цін на тютюнову продукцію.

Відзначимо, що про це організація написала в своєму листі на адресу уряду. Йдеться про судовий позов з боку АМКУ, який масово штрафує недоброчестних учасників ринку. Як прокоментував ряд українських експертів, на даний момент АМКУ є єдиним органом, який здатний врегулювати ситуацію з цінами на законодавчому рівні.

Зокрема, тут важливо знайти баланс між чесною конкуренцією на тютюновому ринку і втручанням відомства в справи приватного бізнесу. Буквально в жовтні 2019 року відомство вже оштрафувало відразу чотирьох виробників на загальну суму в 6,5 млрд гривень через порушення правил конкуренції.

Нагадаємо, що Акціонерна тютюнова компанія ВАТ Прилуки зазнала поразки в відношенні своєї скарги в стінах суду на адресу АМКУ, який наклав на компанію штраф розміром в 448,3 млн гривень. Тоді компанія також відзначилася порушенням конкурентного законодавства на полях України.