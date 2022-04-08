Держава готова допомогти бізнесу в карантин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів бізнесменам в своєму Facebook. Чиновник написав, що Кабінет Міністрів планує державну допомогу бізнесменам, які постраждають після введення «карантину вихідного дня».

«Уряд готовий підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу», - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд готовий відновити і розширити програми компенсації частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва і виплати на дітей для сімей підприємців, які діяли навесні цього року.

Також він зазначив, що разом з Торгово-промисловою палатою зараз опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином «вихідного дня».