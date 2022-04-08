Держава готова допомогти бізнесу в карантин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів бізнесменам в своєму Facebook. Чиновник написав, що Кабінет Міністрів планує державну допомогу бізнесменам, які постраждають після введення «карантину вихідного дня».
За його словами, уряд готовий відновити і розширити програми компенсації частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва і виплати на дітей для сімей підприємців, які діяли навесні цього року.
Також він зазначив, що разом з Торгово-промисловою палатою зараз опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином «вихідного дня».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі