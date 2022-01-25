Держава допомагатиме фермерам: новий законопроєкт

13:02 09 вересень Київ, Україна

Згідно з інформацією, отриманою у пресслужби уряду, в Україні схвалений черговий законопроєкт. Його основна функція - поліпшити державну підтримку для фермерських господарств і малого бізнесу в цій сфері.

Відповідні зміни враховують процеси імплементації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, кращих європейських практик та Спільної сільськогосподарської політики ЄС щодо підтримки фермерів, в тому числі молодих фермерів.

нормувати склад земельних ділянок фермерських господарств, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки, передані їм на підставі державних актів на право постійного користування, що дозволить фермерським господарствам, які обробляють такі земельні ділянки, мати доступ до державної підтримки;

розширити коло одержувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, зокрема, закріпивши статус сімейних фермерських, як одержувачів такої підтримки;

ввести державну підтримку фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), що дозволить сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупинці міграції молоді з сільських територій. Так, документом передбачається:

«Розвиток фермерства залишається в пріоритеті уряду. Впевнені, що розширення доступу до держпідтримки для фермерів, і окрема підтримка саме молодих фермерів матиме вагомий ефект на розвиток аграрного підприємництва, на розвиток сільських територій та поліпшення життя українців в цілому», - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.