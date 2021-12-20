Державний порт «Південний» знизив тарифи на перевезення вантажів для «Метінвесту»

Як держпідприємства лобіюють інтереси олігархів? Порт "Південний" значно знизив ставки за перевалку вантажів для компанії із групи "Метінвест". Про це дізналися журналісти-розслідувачі.
Таким чином, кажуть експерти, компанія "Метінвест" отримала знижку від державного порту близько 25%.
Відповідно – це призвело до нерентабельності підприємства та чималих збитків. Тому експерти звернулися зі скаргою до Антимонопольного комітету. Нині він перевіряє ознаки монопольного зловживання.
Відповідно – це призвело до нерентабельності підприємства та чималих збитків. Тому експерти звернулися зі скаргою до Антимонопольного комітету. Нині він перевіряє ознаки монопольного зловживання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі