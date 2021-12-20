Державний порт «Південний» знизив тарифи на перевезення вантажів для «Метінвесту»

14:31 18 листопад Київ, Україна

Як держпідприємства лобіюють інтереси олігархів? Порт "Південний" значно знизив ставки за перевалку вантажів для компанії із групи "Метінвест". Про це дізналися журналісти-розслідувачі.

Вони виявили, що спочатку вартість послуги становила 4 долари 22 центи за тонну, а потім скоротилася до 3 доларів 4 центів. При цьому для інших відправників вантажу ціна послуг становила від 4 до 5 доларів за тонну.

Таким чином, кажуть експерти, компанія "Метінвест" отримала знижку від державного порту близько 25%.



Відповідно – це призвело до нерентабельності підприємства та чималих збитків. Тому експерти звернулися зі скаргою до Антимонопольного комітету. Нині він перевіряє ознаки монопольного зловживання.