Державні ТЕЦ перейшли у власність "Нафтогазу"

4 серпня Кабінет Міністрів України прийняв постанову про передачу п'яти державних ТЕЦ у володіння "Нафтогазу".
Зокрема, "Нафтогазу" передані АТ "Херсонська ТЕЦ" (99,83% акцій), АТ "Дніпровська ТЕЦ" (99,93%), АТ "Криворізька теплоцентраль" (99,99%), АТ "Одеська ТЕЦ" (99,99%), а також держпідприємство "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль".
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту документа, його метою вказано поліпшення фінансового стану і стабільної роботи зазначених постачальників тепла, а також посилення контролю за своєчасністю розрахунків.
Так, станом на кінець серпня 2020 року загальна заборгованість зазначених підприємств перед "Нафтогазом" становила 5,7 млрд грн, в тому числі 1,3 млрд грн - штрафні санкції. До весни 2021 року очікувалося, що ця заборгованість збільшиться до 8,2 млрд грн. При цьому споживання газу цими ТЕЦ за опалювальний період становить близько 400 млн кубометрів.
З метою вирішення цієї проблеми постановою запропоновано передати державні пакети акцій зазначених ТЕЦ в статутний капітал НАК "Нафтогаз України".
Крім того, рішенням Кабміну скасований конкурсний відбір на посади керівників та членів наглядових рад суб'єктів господарювання, переданих НАК "Нафтогаз України" або в яких НАК належить понад 50% акцій.
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що готовий також розглянути можливість передачі ТЕЦ в управління місцевих громад.
"Звертаюся також до місцевих керівників, на території яких розташовані ці ТЕЦ: якщо у вас є впевненість і доведені ресурси, що ви можете краще керувати цими підприємствами - то у вас є можливість звернутися до Кабміну. Ми готові розглянути передачу відповідних об'єктів в ваше управління", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.
Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія готова прийняти у власність та управління державні теплоелектроцентралі. При цьому він додав, що "Нафтогаз" зможе інвестувати в ТЕЦ з метою підвищення енергоефективності тільки в разі їхньої передачі до статутного капіталу компанії, а не просто в управління. Також він допустив, що "Нафтогаз" в перспективі може стати партнером і для приватних ТЕЦ, допомагаючи їм в енергоефективності.
У серпні 2020 року АМКУ погодив передачу Фондом державного майна в управління "Нафтогазу" 6 ТЕЦ: майнового комплексу держпідприємства "Сєвєродонецька ТЕЦ", а також корпоративних прав держави в АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Миколаївська ТЕЦ" і АТ "Дніпровська ТЕЦ".
Однак потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти їхньої передачі "Нафтогазу", назвавши пріоритетним завданням приватизацію державних ТЕЦ, що знаходяться в управлінні Фонду держмайна.
Також восени 2019 року в управління ТОВ "Нафтогаз Тепло", що входить до групи компаній "Нафтогаз України", були передані заарештовані майнові комплекси "Новороздільської ТЕЦ" і "Новояворівської ТЕЦ", підконтрольних раніше братам Дубневичам.
Перед цим АРМА розірвала договір управління з приватною компанією "Гарант Енерго М", яка більше шести місяців не виплачувала зарплати працівникам ТЕЦ і не забезпечила міста теплом до опалювального сезону.
Зокрема, "Нафтогазу" передані АТ "Херсонська ТЕЦ" (99,83% акцій), АТ "Дніпровська ТЕЦ" (99,93%), АТ "Криворізька теплоцентраль" (99,99%), АТ "Одеська ТЕЦ" (99,99%), а також держпідприємство "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль".
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту документа, його метою вказано поліпшення фінансового стану і стабільної роботи зазначених постачальників тепла, а також посилення контролю за своєчасністю розрахунків.
Так, станом на кінець серпня 2020 року загальна заборгованість зазначених підприємств перед "Нафтогазом" становила 5,7 млрд грн, в тому числі 1,3 млрд грн - штрафні санкції. До весни 2021 року очікувалося, що ця заборгованість збільшиться до 8,2 млрд грн. При цьому споживання газу цими ТЕЦ за опалювальний період становить близько 400 млн кубометрів.
З метою вирішення цієї проблеми постановою запропоновано передати державні пакети акцій зазначених ТЕЦ в статутний капітал НАК "Нафтогаз України".
Крім того, рішенням Кабміну скасований конкурсний відбір на посади керівників та членів наглядових рад суб'єктів господарювання, переданих НАК "Нафтогаз України" або в яких НАК належить понад 50% акцій.
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що готовий також розглянути можливість передачі ТЕЦ в управління місцевих громад.
"Звертаюся також до місцевих керівників, на території яких розташовані ці ТЕЦ: якщо у вас є впевненість і доведені ресурси, що ви можете краще керувати цими підприємствами - то у вас є можливість звернутися до Кабміну. Ми готові розглянути передачу відповідних об'єктів в ваше управління", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.
Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія готова прийняти у власність та управління державні теплоелектроцентралі. При цьому він додав, що "Нафтогаз" зможе інвестувати в ТЕЦ з метою підвищення енергоефективності тільки в разі їхньої передачі до статутного капіталу компанії, а не просто в управління. Також він допустив, що "Нафтогаз" в перспективі може стати партнером і для приватних ТЕЦ, допомагаючи їм в енергоефективності.
У серпні 2020 року АМКУ погодив передачу Фондом державного майна в управління "Нафтогазу" 6 ТЕЦ: майнового комплексу держпідприємства "Сєвєродонецька ТЕЦ", а також корпоративних прав держави в АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Миколаївська ТЕЦ" і АТ "Дніпровська ТЕЦ".
Однак потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти їхньої передачі "Нафтогазу", назвавши пріоритетним завданням приватизацію державних ТЕЦ, що знаходяться в управлінні Фонду держмайна.
Також восени 2019 року в управління ТОВ "Нафтогаз Тепло", що входить до групи компаній "Нафтогаз України", були передані заарештовані майнові комплекси "Новороздільської ТЕЦ" і "Новояворівської ТЕЦ", підконтрольних раніше братам Дубневичам.
Перед цим АРМА розірвала договір управління з приватною компанією "Гарант Енерго М", яка більше шести місяців не виплачувала зарплати працівникам ТЕЦ і не забезпечила міста теплом до опалювального сезону.
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