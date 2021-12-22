Державна авіакомпанія буде використовувати літаки Антонов

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що для внутрішніх авіарейсів будуть задіяти вітчизняний авіапром. Зокрема будуть використовуватися літаки виробництва ДП Антонов для організації авіаперевезень державною авіакомпанією, яка знаходиться на етапі створення.
За його словами, зараз Мінінфраструктури підходить до етапу розробки стратегії авіації України, "де центром буде авіабудівництво".
Нагадаємо, що в кінці квітня 2020 року президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою створити державну авіакомпанію з використанням літаків виробництва ДП "Антонов".
Для реалізації ідеї президента Володимира Зеленського про створення національної авіакомпанії на базі літаків ДП "Антонов" пропонують модернізувати Ан-148/158 і Ан-140.
У червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника.
У тому ж місяці представники авіаційної галузі України підготували спільне звернення до президента, прем'єр-міністра та міністра інфраструктури з проханням надати державну підтримку авіапідприємствам в умовах кризи.
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