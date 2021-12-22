Державна авіакомпанія буде використовувати літаки Антонов

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що для внутрішніх авіарейсів будуть задіяти вітчизняний авіапром. Зокрема будуть використовуватися літаки виробництва ДП Антонов для організації авіаперевезень державною авіакомпанією, яка знаходиться на етапі створення.

"Авіакомпанія зможе надавати якісну послугу і задіяти потужності і можливості нашої авіабудівної галузі", - сказав він під час візиту на авіаційний завод в Харкові.

За його словами, зараз Мінінфраструктури підходить до етапу розробки стратегії авіації України, "де центром буде авіабудівництво".

"Гроші будуть виділятися з евросредства. Серцем в цій системі у авіаперевізника буде підтримка державної авіабудівної компанії. Тому, що дуже дивно мати мрію про власний авіаперевізнику і при цьому не мати конкретних прикладів, коли вони задіяні в авіаперевезеннях України ", - сказав він.

Нагадаємо, що в кінці квітня 2020 року президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою створити державну авіакомпанію з використанням літаків виробництва ДП "Антонов".

Для реалізації ідеї президента Володимира Зеленського про створення національної авіакомпанії на базі літаків ДП "Антонов" пропонують модернізувати Ан-148/158 і Ан-140.

У червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника.

У тому ж місяці представники авіаційної галузі України підготували спільне звернення до президента, прем'єр-міністра та міністра інфраструктури з проханням надати державну підтримку авіапідприємствам в умовах кризи.