Держстат виявив підвищення цін у промисловості

17:00 11 травень Київ, Україна

Державна служба статистики опублікувала дані про ціни в промисловості. Згідно з цифрами, в квітні 2021 року розцінки зросли на 1,2%. При цьому попередні місяці поточного року були позначені значним зростанням: січень - на 5,2%, лютий - 7,8%, березень - 1,6%.



У річному вимірі (щодо аналогічного місяця 2020 року) за підсумками квітня 2021 року ціни в промисловості зросли на 27,8%, за підсумками березня - на 26,3%, лютого - на 26,6%, січня 2021 року - на 17,6%.



За чотири місяці 2021 року (до аналогічного періоду 2020 року) зростання цін промвиробників склало 24,6%. Держстат уточнив, що в межах України ціни промвиробників в квітні до березня 2021 року зросли на 0,6%, при поставках за межі країни - на 3,3%.









За його даними, у добувній промисловості і розробці кар'єрів в квітні поточного року в порівнянні з попереднім місяцем продукція подорожчала на 3,8%, зростання цін у видобутку металевих руд склало 9,8%, тоді як у видобутку сирої нафти і природного газу, продукція подешевшала на 1,9%, кам'яного вугілля також подешевшала на 1,8%.



Ціни зросли у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки на 4,3%, хімічних речовин і хімічної продукції - на 4,1%, в металургії - на 3,8%, виробництві товарів проміжного споживання - на 4,3%, виробництві машин і устаткування, виробів з дерева - на 3,1%, товарів тривалого користування - на 2,2%, у переробній промисловості - на 2,1%.



Зниження цін зафіксоване в поставках електроенергії, газу, пари - на 2,8%, виробництві енергії - на 1,9%.