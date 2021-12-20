Держстат: найвищі зарплати в Україні

17:30 31 березень Київ, Україна

Державна служба статистики опрацювала дані за перші два місяці 2021 року. Згідно зі звітом, відомство виділило десять найбільш високооплачуваних сфер для працевлаштування.









За січень-лютий знизилися заробітні плати в авіаційному транспорті - на 11,9%. У той самий час зарплати в цій сфері залишаються одними з найвищих в Україні - 22 613 гривень на місяць, що майже в два рази більше, ніж в цілому в країні.



У яких ще галузях платять більше:





в сфері «Інформація та телекомунікації» середні зарплати зросли до 23 001 грн;

також високі зарплати в сфері «Фінансова та страхова діяльність» - в лютому 2021 вони були на рівні 22 319 грн;

в області «Професійна, наукова і технічна діяльність» середні зарплати становлять 17550 грн;

фахівці сфери «Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування» отримують в середньому 15 929 грн.

Нагадаємо, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-лютий 2021 склала 12443 грн.



Де платять найнижчі зарплати:



