Держстат відзначає падіння рівня виробництва аграріїв

12:23 22 вересень Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики в Україні відзначене загальне падіння виробництва сільськогосподарської продукції. Це стосується в першу чергу зниження врожаю зернових. В цілому цифри невтішні - в січні-серпні 2020 року цей показник скоротився на 9,8% в порівнянні з тим же періодом 2019 року.

Сільськогосподарські підприємства за цей період скоротили виробництво на 14,3%, а господарства населення - на 3,7%.

Продукції рослинництва виготовили на 12,9% менше, ніж роком раніше. Тваринництво скоротилося не так істотно - на 2,2%. При цьому Донецька, Закарпатська та Харківська області стали єдиними регіонами, які наростили сільгоспвиробництво. А найбільше падіння зафіксоване в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Верховна Рада попередньо погодилася знизити податки для аграріїв. Йдеться про зменшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) для деяких сегментів агросектора з 20% до 14%. Також в умовах погіршення врожаїв стало актуальнішим питання збереження зерна "на чорний день". Але, як виявилося, в українському держрезерві не все гаразд.