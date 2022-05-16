Держпідприємству "Укрспирт" стає все важче конкурувати з приватниками за клієнтів

Як повідомляє начальник держпідприємства Укрспирт Сергій Блескун, стає все більше нових, приватизованих підприємств, які отримують ліцензії на виробництво і гуртову торгівлю спиртових виробів.

Станом на 13 серпня інвестори сплатили кошти за 18 об'єктів "Укрспирту", в тому числі 15 - підписали акти прийому-передачі майна. Це означає, що об'єкти повністю перейшли до нових власників. Про це в Facebook повідомив керівник підприємства Сергій Блескун.

За його словами, в цьому місяці очікуються три аукціони, і стільки ж - у наступному. А в управлінні держпідприємства залишаються ще 12 об'єктів.

"Спиртової монополії більше немає, є ринок. Поясню: приватизовані об'єкти "Укрспирту" отримують ліцензії на виробництво і гуртову торгівлю і поступово забирають у нас клієнтів", - зазначив глава держпідприємства.

Крім цього, з 1 липня цього року почали вводитися в експлуатацію нові об'єкти, які теж отримали ліцензії. Їхня кількість буде поступово збільшуватися. До того ж самостійно працюють спиртові заводи концернів, які також є учасниками ринку. Але по приватизації цих заводів поки нульовий результат, додав Блескун.

При цьому він вказав, що для закінчення приватизації "Укрспирту" і розрахунку по всіх боргах потрібні законодавчі зміни.

"Ми реалізували половину закону президента №318-ІХ - перемогли застарілу монополію, і зараз вже створюється конкурентний ринок. Однак "Укрспирт" повністю не приватизований. Потрібно розуміти, що з кожним новим днем підприємству, обтяженому боргами і непрацюючими заводами, стає все важче конкурувати з приватниками за клієнтів", - підкреслив глава "Укрспирту".

Нагадаємо, за рік "Укрспирт" продав більшість об'єктів - 25. До початку приватизації кількість заводів досягала 41 од.