Держкосмос України - для планів потрібні 10 млрд грн

07:52 29 вересень Київ, Україна

Україна мріє розвивати космічні програми, однак фінансування на це не вистачає. Мрія цієї галузі - отримати 10 мільярдів на здійснення планів.

На космічні проєкти України уряд поки що має намір виділити гроші - 285 млн грн на 2021-2023 роки - тільки на "діяльність в інтересах нацбезпеки та оборони", хоча Державне космічне агентство України просить на різні програми на цей період близько 10 млрд грн. Про це в Facebook написав радник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник.

"Боротьба за бюджет космічної програми триває. Не погоджуючись з позицією Мінфіну щодо заморожування витрат на космос... ДКАУ направило до Мінфіну доопрацьований запит, який містить в тому числі і перелік/витрати на напрямки майбутньої п'ятирічної космічної програми", - написав він, показавши таблицю.

Всього на 2021 рік Агентство просить владу виділити 2,4 млрд грн, на 2022 й - майже 4 млрд грн, і ще близько 3,3 млрд грн - на 2024 рік. На власні супутники України для моніторингу поверхні Землі у високому розширенні за програмою "Сокіл" буде потрібно близько 3,6 млрд грн на три роки, вважають в ДКАУ. Це найбільша стаття витрат по космічній програмі.

На другому місці за витратами - забезпечення незалежного доступу в космос за програмою SpaceStartUA: на це потрібно 2,5 млрд грн до кінця 2023-го.

На імпортозаміщення в галузі (в першу чергу через обрізання зв'язків з РФ в результаті війни) буде потрібно близько 2,3 млрд на три наступні роки, вважає Держкосмос.

За словами Колесника, Мінфін ігнорує всі напрямки, крім оборонного, оскільки відсутня затверджена космічна програма на п'ять років. Її у вигляді концепції уряд поки що планує прийняти в жовтні, а повністю затвердженою вона може бути тільки в грудні в Раді.