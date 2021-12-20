Госгеокадастр зробив 410 порушень - призначені штрафи

14:25 10 серпень Київ, Україна

Прес-центр Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр) пройшла перевірку. Згідно з даними виявлено величезну кількість порушень, які призвели до призначення штрафів і санкцій.

Результати аудиту Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру в період з 27 по 31 липня 2020 року показали 410 порушень земельного законодавства. Були нараховані штрафи в 1,8 мільйона гривень, повідомляє прес-центр Госгеокадастра.

Повідомлення свідчить, що за вказаний період Управління з контролю за використання та охорони земель, які працюють у складі Головних управлінь Госгеокадастра в регіонах, було здійснено 595 державних перевірок щодо використання та охорони землі.

Відомо, що в добровільному порядку були сплачені штрафи на 1,5 мільйона гривень. При цьому в органи досудового слідства було направлено 91 справу про порушення законодавчих вимог, зокрема, які мають на увазі злочину.

До 7-липня 2020 року Госгеокадастр (Державний земельний кадастр) вніс докладні відомості про більш ніж 14 мільйонів (14,6) ділянок землі сільськогосподарського призначення.