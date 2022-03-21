Держборг України скоротився на 2,7% в доларах

У вересні 2020 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 0,2% в гривні - до 2,346 трлн грн, а в доларовому еквіваленті скоротився на 2,7%, до 82,89 млрд доларів. У вересні Україна погасила великий обсяг боргу і пройшла пік платежів 2020 року. З початку року доларовий держборг зменшився на 1,47 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

Для порівняння: в серпні гривневий борг зменшився на 0,72%, а доларовий - виріс на 0,06%.

Зокрема, у вересні:

державний борг України становив 2,07 трлн грн (88,06%) від загальної суми державного та гарантованого державою боргу, або 72,99 млрд дол.;

державний зовнішній борг - 1,19 трлн грн (50,62% від загальної суми), або 41,96 млрд дол.;

державний внутрішній борг - 878,25 млрд грн (37,44%), або 31,03 млрд дол.;

гарантований державою борг - 280,12 млрд грн (11,94%) або 9,9 млрд дол.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України планує скоротити державний борг на 3% в 2021 році. Глава Мінфіну Сергій Марченко вже визнавав, що Україна бере кредити, щоб повернути старі борги. При цьому він запевняв: нові позики беруться тільки в тих обсягах, які дозволять розрахуватися з кредиторами.