Голлівудську кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer викупив Amazon

Американський інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. розширює сфери своєї діяльності. Як стало відомо, Amazon уклав угоду про покупку всесвітньо відомої голлівудської кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Вартість покупки склала $8,45 млрд.

Ця покупка забезпечить стрімінговому сервісу Amazon Prime доступ до великої бібліотеки фільмів, якою володіє кіностудія.

"Amazon допоможе зберегти спадщину і каталог фільмів MGM і надасть споживачам більш широкий доступ до наявних творів", - повідомляється в спільному пресрелізі компаній.

За словами старшого віцепрезидента Amazon Studios і Prime Video Майка Хопкінса, бібліотека MGM налічує понад 4 тис. фільмів і 17 тис. телевізійних шоу.

Угода підлягає звичайним умовам закриття, включаючи отримання дозволу від регулюючих органів.

Найбільшим акціонером MGM є американський хедж-фонд Anchorage Capital Group. В останні роки він опинився під тиском через слабкі показники і відтік клієнтів, а на неліквідні вкладення в MGM стала припадати основна частка його вкладень у міру скорочення розмірів фонду.

MGM займається виробництвом і дистрибуцією фільмів і телевізійних шоу. Кіностудії належать права на такі відомі фільми, як "Рокі", "Мовчання ягнят", "Людина дощу", "Термінатор", "Розповідь служниці" і "Вікінги". Також компанія спільно з Danjaq LLC володіє правами на фільми про агента британської розвідки Джеймса Бонда - це найбільший актив MGM.

Чистий прибуток компанії в першому кварталі склав $29 млн при виторзі в $403 млн.