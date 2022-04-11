ДПС затвердила план перевірки бізнесу

На інспекційному порталі Державної податкової служби України з'явилася нова інформація. На сайті можна знайти план перевірок бізнесу на наступний рік.

Згідно із затвердженим планом перевірок, у 2021 році господарська діяльність 4000 886 підприємців і компаній піддасться всеосяжному і глибокому аналізу з боку органів податкової служби.

Як сказано в плані, підставою для перевірок згідно із законом є внесення в план перевірок одного й того ж бізнесмена або фірми декількома контрольними органами.

Глибокі перевірки з комплексним підходом до кожного суб'єкта господарювання проводяться один раз на рік, а всі інші перевірки здійснюються в терміни, визначені законодавством. У Міністерстві економіки України запропонували оновити систему державного нагляду (контролю). В цей час положення законопроєкту вже доступні до ознайомлення на офіційному сайті.