ДПС України спростила умови оформлення ФОП для іноземців

Державна податкова служба оголосила про те, що іноземцям спростили оформлення ФОП в Україні. Тепер іноземні громадяни можуть бути платниками єдиного податку.

В першу чергу, ця зміна торкнеться української ІТ-індустрії, яка вкрай зацікавлена в іноземних ІТ-фахівцях, оскільки ця форма співпраці з ФОП є головною моделлю роботи галузі.

У цьому році уряд затвердив квоти на імміграцію, за якими високоспеціалізовані фахівці можуть подати заяву на отримання дозволу на проживання. Однак використовувати механізм квот на практиці досить складно, оскільки іноземець не мав можливості бути ФОП - платником єдиного податку при оформленні документів для імміграції.

Тепер же іноземні ІТ-фахівці, які вирішать іммігрувати в Україну за квотами, під час очікування дозволу на імміграцію і посвідки на проживання зможуть легально працювати як ФОП на єдиному податку третьої групи.

Як вважають експерти, можливість іноземців працювати в ІТ-галузі як ФОП-спрощенці є конкурентною перевагою України.