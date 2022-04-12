ДПС проведе перевірку в українських компаніях на предмет офіційного працевлаштування

На сайті Державної податкової служби України з'явилося повідомлення про перевірки підприємств України. Метою моніторингу стане перевірка правильного трудового оформлення працівників компаній.

ДПС проводить перевірку роботодавців в рамках боротьби з виплатою "сірих" заробітних плат. З 1 по 5 липня вона виявила 336 працівників, що не були оформлені належним чином. При цьому за вказаний період 158 тисяч осіб було працевлаштовано офіційно.

При перевірці представники ДПС можуть приходити до роботодавців без попередження, говорити з найманими працівниками, оглядати документацію про працевлаштування співробітників.

Якщо працівник не був офіційно оформлений, а працює за цивільно-правовим договором або без нього, роботодавця оштрафують на 60 тисяч гривень. Якщо при повторній перевірці співробітники ДПС виявлять, що порушення не було усунуто, сума штрафу для роботодавця виросте до 180 тисяч гривень.