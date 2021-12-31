ДПС опублікувала топ-3 великих платників податків України

Державна податкова служба опублікувала в своєму віснику інформацію про найбільших податкових платників країни. Згідно з даними за 2020 рік, перші три місця зайняли:

"Укрнафта"

"Укргазвидобування"

"Нафтогаз України"

Компанії виплатили 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн і 18,8 млрд грн відповідно.

ТОВ "Гугл" зайняло 24 місце в списку найбільших компаній за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік в Україні.

Право опублікувати загальну суму сплачених податків журнал не отримав, але "Гугл" розташовується між ТОВ "Епіцентр К" з 2,87 млрд грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" з 2,6 млрд грн сплачених податків. У 2019 "пошуковик" займав 75 місце в списку.