ДПС опублікувала топ-3 великих платників податків України

Державна податкова служба опублікувала в своєму віснику інформацію про найбільших податкових платників країни. Згідно з даними за 2020 рік, перші три місця зайняли:
- "Укрнафта"
- "Укргазвидобування"
- "Нафтогаз України"
Компанії виплатили 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн і 18,8 млрд грн відповідно.
ТОВ "Гугл" зайняло 24 місце в списку найбільших компаній за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік в Україні.
Право опублікувати загальну суму сплачених податків журнал не отримав, але "Гугл" розташовується між ТОВ "Епіцентр К" з 2,87 млрд грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" з 2,6 млрд грн сплачених податків. У 2019 "пошуковик" займав 75 місце в списку.
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