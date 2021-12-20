Глобальні плани «Нафтогазу» щодо поділу активів «Укрнафти»

10:01 17 листопад Київ, Україна

З порядку денного зборів акціонерів «Укрнафти» стало відомо, що відбудеться ще одне позачергове зібрання. Станом на 23 грудня 2021 року заплановано збори ПАТ «Укрнафта» для вирішення питання передачі майна до статутного капіталу «Нафта-Актив».



З іншого боку, ще до 23 грудня відбудуться збори акціонерів для вирішення низки питань, також не менш важливих. Чи будуть доповнення до наступних зборів, узгоджених 30 листопада 2021 року, поки що невідомо.



Основний вид економічної діяльності "Нафта-Актив", як зазначено під час реєстрації компанії, - видобуток нафти. На порядку денному 23 грудня головним питанням названо передачу компанії до «Укрнафти».

У цей самий час на 30 листопада «Укрнафтою» вже внесено зміни до обговорення питань, пов'язаних із передачею майна до статутного капіталу «Нафта-Актив» із 100% акцій Коломойського. Заплановано викуп 34% акцій Littop Enterprises Limited, 34% акцій Bridgemont Ventures Limited, 32% акцій Bordo Management Limited. Крім цього «Укрнафта» має намір викупити всі акції, які їй належать, у перерахованих компаній.



Нагадаємо, що сьогодні 13,605% акцій Littop Enterprises Limited належать "Укрнафті", стільки ж акцій компанії Bridgemont Ventures Limited. Також Ігор Коломойський володіє 12,8909% акцій кіпрської компанії Bordo Management Limited.

Надалі планується запустити процес поділу активів, а саме частина з них має перейти до статутного капіталу молодого, створеного у серпні поточного року, підприємства «Укргазактив» із подальшим викупом активів «Нафтогазом України». Наступний крок відповідно викуп "Укрнафтою" 27,11 мільйона своїх акцій у "Нафтогазу", а це 50%+1 акція.

Як би там не було, «Нафтогаз» поки що ніяк не коментує глобальні плани щодо поділу активів «Укрнафти».