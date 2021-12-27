Глава Нацбанку України анонсує швидкий продаж ПриватБанку

Як стало відомо, Нацбанк України має намір найближчим часом виставити на продаж ПриватБанк. За словами глави НБУ Кирила Шевченка, приватизація ПриватБанку, напевно, повинна залучити найпрестижніших міжнародних інвесторів, оскільки український банківський сектор має значний потенціал. Про це Шевченко заявив в інтерв'ю виданню GlobalCapital.

"Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Ми сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках", - сказав Шевченко.

За його словами, вже незабаром на продаж буде виставлено один з великих українських банків - ПриватБанк.

"Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, в тому числі з США і ЄС", - зазначив глава НБУ.

Він також додав, що Нацбанк продовжує підтримувати стратегію ПриватБанку в судах з його ексвласниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У справі ПриватБанку проходить близько 100 судових процесів, зазначив Шевченко.

Нагадаємо, завод Коломойського виграв суд у ПриватБанку. Суд прийняв рішення про припинення зобов'язань Нікопольського заводу феросплавів по одному з кредитних договорів. У ПриватБанку відзначили, що мають намір подати касацію.

Тим часом НБУ почав погіршувати прогноз по зростанню економіки в 2021 році з 4,2% до 3,8%, але поліпшив до 4% в 2022 році. Економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема, через посилення карантинних обмежень, відзначили в НБУ.