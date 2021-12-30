Глава "Астарта" докупив акцій холдингу до 40%

Глава і основний власник агрохолдингу "Астарта" Віктор Іванчик 14-16 квітня докупив 0,43% акцій компанії на загальну суму 3,98 млн польських злотих (близько $1,04 млн у поточному курсу).

Згідно з повідомленням компанії на сайті Варшавської фондової біржі (ВФБ), в результаті останніх угод Іванчик наростив свій пакет до 40% статутного капіталу холдингу. В останній раз він купував істотно меншу кількість акцій на початку жовтня минулого року за ціною вдвічі дешевше. Так, 14-15 квітня компанія Albacon Ventures Ltd, яка належить Іванчику, купувала акції за ціною 37,04-37,52 польського злотого за штуку.

В результаті Іванчик збільшив свою частку в "Астарті" до 40%, що відповідає 10 млн акцій.

За даними Варшавської фондової біржі, актуальний курс акцій компанії станом на 20 квітня становить 35,5 злотого за акцію, знизившись з 16 квітня на 6,3%. При цьому курс акцій агрохолдингу в 2020 році досяг свого максимуму 8 лютого, коли становив 47,6 злотого. Іванчик, засновник і найбільший акціонер "Астарти", придбав у жовтні 2020 року через Albacon Ventures Limited акції холдингу за середньою ціною 17 злотих ($4,45 за поточним курсом) за акцію, збільшивши свою частку до 39,57% з 39,54%.

Як повідомлялося, "Астарта" в 2020 році збільшила чистий прибуток в 5,1 раза - до 8,61 млн євро, а виторг скоротився на 7,2% - до 415,63 млн євро.

У гривневому еквіваленті чистий прибуток "Астарти" в 2020 році зріс в 7,5 раза - до 266,4 млн грн, а виторг знизився зовсім незначно - до 12,98 млрд грн.

При цьому "Астарта" планує виплатити в 2021 році 12,5 млн євро дивідендів. У тому числі 8,61 млн євро планується виплатити з отриманого в 2020 фінансовому році (ФР) прибутку, а ще 3,89 млн євро - з прибутку минулих років.

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність у восьми областях України. До його складу входять вісім цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 243 тис. га і молочні ферми з 25 тис. голів великої рогатої худоби, сім елеваторів, біогазовий комплекс і завод з переробки сої в Полтавській області (ТОВ "Глобинський переробний завод").