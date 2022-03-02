ГК "Нафтогаз Трейдинг" поставить газ 106 підприємствам теплокомуненерго

12:02 03 червень Київ, Україна

Як розповів директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Белявський, договір на поставку газу з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" підписали 56 підприємств теплокомуненерго. Всього ж 106 підприємств ТКЕ висловили бажання отримувати газ від зазначеної компанії.

"Станом на 2 червня для укладення договорів поставки газу в ГК "Нафтогаз Трейдинг" звернулося 106 підприємств ТКЕ. З них 56 підприємств вже зареєстровані в реєстрі споживачів "Нафтогаз Трейдинга" і відображаються в інформаційній платформі Оператора газотранспортної системи України. Ринок реагує на пропозиції, тому побоювання зайві", - зазначив спікер.

Він додав, що ціну в 7,42 грн за 1 м3 газу "Нафтогаз" запропонував з початку цього місяця виробникам теплової та електричної електроенергії, а також об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків в рамках нового довгострокового контракту: така ціна буде діяти при укладенні контракту на три роки: з 1 червня цього року до 31 травня 2022. Ця ціна буде поширюватися на той газ, який контрагенти використовують для задоволення потреб побутових споживачів. Сума включає ПДВ, але не враховує тариф на транспортування, який розраховується і оплачується окремо.