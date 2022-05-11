Гігант серед видобувників нафти, компанія Saudi Aramco збільшила прибуток в чотири рази

11:54 08 серпня Київ, Україна

Ослаблення карантинних обмежень по всьому світу повернули і навіть збільшили колишній попит на нафту. Це, в свою чергу, зіграло на руку саудівській нафтовій компанії Saudi Aramco

Про це повідомляється в звітності компанії в неділю, 8 серпня.



У Saudi Aramco таке зростання доходів пояснили поліпшенням світової кон'юнктури, відновленням зростання попиту на нафту, ослабленням обмежувальних заходів завдяки масовій вакцинації від коронавірусу. Дивіденди компанії за підсумками другого кварталу складуть $18,8 млрд.



За півріччя компанія отримала чистий прибуток у розмірі $47,2 млрд євро проти $23,2 млрд роком раніше.



Вільний грошовий потік Saudi Aramco за другий квартал склав $22,6 млрд, збільшившись більш ніж в три рази рік до року. Обсяг капітальних витрат компанії після оптимізації склав $7,5 млрд, підвищившись на 20% рік до року.



Середній рівень видобутку за підсумками кварталу в компанії склав 11,7 млн барелів на добу нафтового еквівалента.



Варто відзначити, що за підсумками 2020 року чистий прибуток Saudi Aramco впав майже в два рази - $49 млрд проти $88,2 млрд роком раніше.