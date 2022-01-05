Загибель врожаю в Одеській області - загроза продовольчій безпеці

Продовольча безпека України під загрозою через загибель врожаю в Одеській області. Засуха призвела до порушення балансу в бізнесі - через відсутність доходу нічим платити податки, оренду і зарплату.

«Втрата двох врожаїв у 2020 році після попереднього неврожайного року - катастрофічна для агровиробників. Зараз нічим платити орендну плату і податки. Аграрії зазначають: в регіоні наростає соціальна напруженість, яка буде тільки посилюватися. Місцеві бюджети недоотримають значні суми коштів », - описали ситуацію в Всеукраїнської Аграрної Раді.

За цими даними, ще в травні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства обіцяло виділити кошти для компенсації збитків за втрачені посіви озимих. Однак аграрії так нічого і не отримали. Крім того, міністр Мінекономрозвитку Ігор Петрашко заявив, що механізму виділення коштів на безповоротній основі для компенсації втрат аграріїв міністерство так і не знайшло.

У той же час, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук вважає, що є проект механізму відшкодування збитків аграріям.

«У ВАР неодноразово пропонували розгляду і реалізації механізму відшкодування збитків аграріям, які зазнають збитків через посуху. Про пропозиції ВАР прекрасно знають і в Міністерстві, і в уряді. Адже ми це питання піднімали ще навесні і озвучували під час наради з аграріями, яке відбулося після їхнього протесту під стінами Кабміну і Офісу Президента », - сказав він.

Механізм компенсації може бути здійснений шляхом перерозподілу коштів бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», на яку виділено 4 млрд грн через внесення до постанови уряду від 8 лютого 2017 № 77. На один із її напрямів - «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» - передбачено 1,2 млрд грн. Ці кошти можна направити на компенсацію збитків аграріям, які постраждали від посухи. Також можна гроші для агровиробників виділити з Резервного фонду бюджету. Умови використання таких коштів передбачають шляхи їх повернення. Але також після внесення змін до пункту 11 Порядку використання коштів Резервного фонду бюджету можливо передбачити виділення коштів на безповоротній основі суб'єктам господарювання. Зокрема, в разі загрози продовольчій безпеці України, викликаної наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру, пояснив Д.Марчук.