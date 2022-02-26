Німеччина допоможе побудувати сучасний сміттєпереробний завод в Херсоні

Як повідомляє Херсон.Daily, в Херсоні почнуть будувати сучасний завод з комплексної переробки сміття. Сміттєпереробний завод буде в результаті переробки відходів виробляти біогаз, електроенергію і піролізне паливо. Проєкт реалізують за участю німецьких інвесторів. Зараз створена робоча група, яка від імені міської влади буде займатися реалізацією проєкту.

«Херсонці отримають сортувальну лінію, переробку на біогаз органічних відходів та мулу з очисних споруд водоканалу, а також виробництво 5 МВт*год електричної енергії та переробку пластикових відходів на піролізне паливо», - зазначає керівник робочої групи Андрій Дмитрієв.

Попередня вартість будівництва - 25 млн євро. Участь міського бюджету в цьому проєкті становить 49%. Окупність проєкту - приблизно шість років.

Також буде створено понад 60 нових робочих місць. Термін реалізації проєкту становить приблизно два роки.

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