Генеральний директор Amazon Джефф Безос йде у відставку

У житті засновника і керівника інтернет-компанії Amazon скоро настане хвилюючий день. Нещодавно Джефф Безос (Jeff Bezos) повідомив дату свого відходу з посади генерального директора. Саме 5 липня він має намір передати керівництво компанією Енді Яссі (Andy Jassy), який зараз очолює підрозділ Amazon Web Services (AWS).

«Ми вибрали цю дату, тому що це особливий день для мене - дата реєстрації Amazon в 1994 році, рівно 27 років тому», - заявив Безос на щорічних зборах акціонерів Amazon, що пройшли у цифровому форматі. Він додав, що дуже радий перейти на посаду виконавчого голови, де зосередить увагу на нових продуктах та ініціативах.

У лютому Amazon оголосила, що Безос покине свій пост в кінці цього року. Після цього він стане виконавчим головою Amazon і, як очікується, буде приділяти більше часу таким ініціативам, як фонд для боротьби зі змінами клімату Bezos Earth Fund, а також своїй космічній компанії Blue Origin, газеті The Washington Post і благодійному фонду Bezos Day One Fund.

Компанія зберігала в секреті, хто змінить Безоса на посаді гендиректора. Експерти припускали, що в кінцевому підсумку наступником Безоса стане Яссі або Джефф Уілкі (Jeff Wilke), який пішов з поста глави глобального споживчого бізнесу Amazon в серпні минулого року.

Яссі був одним із засновників AWS в 2003 році. З 2016 року він був генеральним директором хмарного підрозділу Amazon, який він допоміг перетворити на гігантське джерело доходу. За перші три місяці 2021 року AWS принесло інтернет-компанії $13,5 млрд - 12% всього доходу Amazon за квартал.