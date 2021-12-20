Гендиректора SkyUp Airlines попросили про відставку

12:04 20 липень Київ, Україна

Український авіаперевізник SkyUp Airlines офіційно заявив про зміну генерального директора. З 2017 року ним був Євген Хайнацький. З середини липня тепер генеральним директором став Дмитро Сероухов. Раніше він був гендиректором Join UP.

«Офіційно з 17 липня Євген Хайнацкий більше не представляє інтереси українського лоукостера SkyUp Airlines. Виконуючим обов'язки генерального директора призначений Дмитро Сероухов, генеральний директор Join UP, і з 2019 року радник генерального директора SkyUp. Протягом перехідного періоду Дмитро одночасно керувати обома компаніями », - сказано в повідомленні.

Раніше SkyUp заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми - частина напрямків скасовують повністю, а частина, яку планували запускати на постійній основі, відклали.