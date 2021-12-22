ДБР України звинуватило імпортерів в ухиленні від податків

Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила про розслідування та перевірки низки фірм-імпортерів. Вибіркова перевірка показала, що в діяльності компаній існує велика кількість помилок у податковій звітності.

В результаті перевірки бюро знайшло безліч податкових порушень, які позбавили державний бюджет України сотні мільйонів гривень.

В рамках розслідування було встановлено, що деякі суб'єкти підприємницької діяльності імпортували товари і реалізовували їх в Україні, проте не фіксували це у своєму податковому обліку. Так, товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався - за іншою. Сам товар продавалася виключно за готівку. Таким чином, той продукт, який міг би продаватися легально, ставав суб'єктом тіньової економіки.

За перший квартал 2021 року до бюджету країни надійшло в 1,5 раза більше податків, ніж за аналогічний період минулого 2020 року. Якщо говорити про цифри, то це 18 млрд грн. Такі дані оприлюднили в пресслужбі Державної податкової служби.