Газпром Росії судиться через Північний потік-2

Як стало відомо, на російський Газпром були накладені штрафи та обмеження доступу до розслідування у справі про будівництво «Північного потоку -2». Здійснив це польський антимонопольний регулятор UOKiK. У відповідь російська компанія подала на нього до суду.

"24 серпня 2020 ПАТ Газпром були подані апеляційні скарги в компетентний суд Польщі на визначення антимонопольного органу Польщі (Польський комітет конкуренції та захисту прав споживачів) про обмеження доступу ПАТ Газпром до доказів, зібраних в ході розслідування щодо передбачуваної концентрації ПАТ Газпром та іноземних інвесторів в процесі реалізації проєкту Північний потік-2 "- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що UOKiK оштрафував Газпром на 213 млн злотих (близько 50 млн євро). Зазначалося, що причиною накладення штрафу стала відмова російської компанії співпрацювати в розслідуванні в справі про будівництво Північного потоку-2.

Раніше повідомлялося, що Україна і Польща об'єднаються проти ПП-2. У МЗС двох країн вважають, що будівництво російського газопроводу загрожує енергетичній безпеці Європи.