«ГарПок» лише одним аукціоном завдав збитків державі у 600 млн гривень» — нардеп

21:24 25 листопад Київ, Україна

Після отриманого другого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by Україна зобов'язалася виплатити борги перед виробниками ВДЕ та забезпечити 100-відсоткові розрахунки перед ВДЕ-генерацією з 2022 року.

Станом на кінець червня 2021 року загальна заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед ВДЕ-генерацією склала 16,3 млрд грн.



Як повідомлялося, НЕК «Укренерго» у середині листопада перерахувала ДП «Гарантований покупець» близько 19,5 млрд грн від випуску єврооблігацій під державні гарантії для погашення заборгованості з оплати електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами.

3 листопада НЕК "Укренерго" оголосила про успішне розміщення п'ятирічних єврооблігацій на суму $825 млн (еквівалент 21,69 млрд грн) з прибутковістю 6,875%.

Подробиці теми на одному з українських телеканалів розповів народний депутат України Сергій Нагорняк.



«30 липня, коли «ГарПок» проводив аукціон, Петриковець навмисне, на мою думку, завдав державі збитків більш ніж на 600 млн гривень лише цим аукціоном. За законодавством на 40% обсягу Петриковець може скасувати аукціон навіть після його проведення та продати цю електроенергію за дорожчою ціною», - заявив експерт.

На думку народного депутата, цією справою має зайнятися Національне антикорупційне бюро України, зокрема, з'ясувати, чи є факт злочину, а директор ДП «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець, у свою чергу, має понести відповідальність за завдану шкоду державі.



«Пан Петриковець, я думаю, повинен все ж таки понести відповідальність не тільки звільненням з посади, а й мають відповідні органи розглянути чи був склад злочину чи ні. Наразі ми з колегами з фракції готуємо колективне звернення до Національного антикорупційного бюро України для того, щоб вони переглянули весь цей факт, і якщо він є, то щоб порушили кримінальну справу», — наголосив нардеп.