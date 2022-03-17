Фондовий ринок в Україні - подробиці

Прем'єр-міністр України розповів в своїх соціальних мережах про фондовий ринок України і накопичувальну пенсійну систему. Денис Шмигаль запевнив, що ці два проєкти будуть розвиватися в країні паралельно.

«Фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку. Також в рамках концепції створення Фондового ринку планується розвиток товарної біржі, де буде відбуватися торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами тощо. Створення разом з інституційними інвесторами та міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес і держава», - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що Кабмін, ЄБРР, ACC і USAID уклали Меморандум про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках.