Фондовий ринок в Україні - подробиці
17:04 17 червня Київ, Україна
Прем'єр-міністр України розповів в своїх соціальних мережах про фондовий ринок України і накопичувальну пенсійну систему. Денис Шмигаль запевнив, що ці два проєкти будуть розвиватися в країні паралельно.
«Фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку. Також в рамках концепції створення Фондового ринку планується розвиток товарної біржі, де буде відбуватися торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами тощо. Створення разом з інституційними інвесторами та міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес і держава», - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр нагадав, що Кабмін, ЄБРР, ACC і USAID уклали Меморандум про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках.
«Це важливий крок для створення Фондового ринку в Україні. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий і дешевший ресурс для розвитку власних підприємств. Підвищиться рівень прозорості та якість корпоративного управління. Держава отримає збільшення інвестицій - нові робочі місця - економічний розвиток», - додав Шмигаль.
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