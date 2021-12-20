Фонд оплати праці феросплавного заводу виріс

Завод феросплавів в Нікополі (НЗФ) збільшив свій фонд оплати праці. Відповідно до звітності, в березні 2021 року він на 20% вищий, ніж показники лютого. У грошовому еквіваленті це 126,5 млн гривень. Середня зарплата співробітників зросла до 18 тисяч гривень.

Так, всім співробітникам підприємства передбачено базове підвищення зарплати в 17,5% (за винятком генерального директора і його заступників - їхні зарплати підвищаться на 15%). Зарплата ж найбільш затребуваних категорій буде підвищена диференційовано, шляхом нарахування спеціальних балів - на 20%, 23,5% і 26,5%.

"Для різних професій розроблені окремі розрахунки, які проведені з урахуванням повного завантаження заводу - 60 тис. товарних тонн продукції при режимі повної зайнятості співробітників. Так, як ми працюємо зараз. Ставлю завдання перед відділом наукової організації праці до копієчки використовувати збільшений фонд оплати праці", - підкреслив Куніцин.

Відзначається, що в лютому рівень середньої заробітної плати на НЗФ підвищився на 11% в порівнянні з січнем - до 14 498 гривень. Нікопольський завод феросплавів є найбільшим в Україні виробником силіко- і феромарганцю. Підприємство виробляє феросплави з імпортної і української сировини.

За підсумками 2020 року завод скоротив виробництво продукції на 29,1% в порівнянні з 2019 роком - до 513,3 тис. т. Випуск силікомарганцю за рік скоротився на 28,8%, а феромарганцю - на 31,5%.