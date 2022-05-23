Фонд держмайна України продав спиртзавод за рекордні 234 млн гривень

Триває процес приватизації підприємств спиртопереробної галузі. Продаж спиртових і лікеро-горілчаних заводів новим власникам відбувається на аукціонах, які організовані Фондом державного майна України. Так, за повідомленням пресслужби ФДМ, на приватизаційному аукціоні Вишняківський спиртзавод в Полтавській області був проданий за 234 млн гривень. Це 15 продане підприємство і новий рекорд в спиртовій галузі.
Зазначено, що новий власник отримає спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію і будівлю брагоректифікації.
Нагадаємо, колишнім рекордсменом вважався Марилівський спиртзавод в Тернопільській області. У листопаді його продали за 120 млн гривень.
Також повідомлялося, що з 15 жовтня по 7 грудня продали 13 підприємств Укрспирту за майже 750 млн гривень. У Мінекономрозвитку вважають, що такі результати свідчать про значну зацікавленість бізнесу в інвестиціях в спиртову галузь.
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