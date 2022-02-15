Фонд держмайна розпродає спиртові заводи

13:49 24 вересень Київ, Україна

Фонд державного майна продовжує виставляти об'єкти спиртової галузі для приватизації.

Виставлено на продаж Овечацький спиртзавод, розташований в селі Дружне Калинівського району Вінницької області. Як повідомляють в ФДМ, торги заплановані на 22 жовтня 2020. Стартова ціна - 19,8 млн грн.

Першим об'єктом «Укрспирту», який в Фонді виставили на продаж, став Немирівський спиртзавод. Пізніше в ФДМ заявили про аукціон одного з підприємств в Харківській області.

У грудні минулого року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту і скасувала державну монополію на спиртову галузь. За прийняття законопроєкту №2300 у другому читанні й в цілому проголосували 284 депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів. "Ми внесли кілька надзвичайно важливих уточнень, які забезпечують прозоре виробництво спирту - це поправка про цілодобове відеоспостереження. Також врахована поправка про захист внутрішніх виробників, тобто про обмеження імпорту", - сказав тоді глава комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.