Фонд держмайна готовий до великої приватизації

09:36 23 вересень Київ, Україна

Дмитро Сенниченко - голова Фонду державного майна, заявив про готовність Фонду продавати об'єкти для приватизації. Відповідна підготовка зараз ведеться в рамках роботи відомства. Про це стало відомо після виступу Сенниченка на пресконференції на тему «Україна: інвестиційні проєкти повернуть Україні в поле зору іноземних інвесторів?».

За словами фахівця, раніше український парламент заборонив в період пандемії коронавірусу приватизувати масштабні об'єкти і виставляти їх на продаж.

Однак нещодавно ця заборона була знята, тому Фонд став готуватися до організації відповідних аукціонів. Вказується, що підготовка до проведення подібних заходів досить довга та може охопити не менше 9-12 місяців. У своєму повідомленні чиновник також анонсував, які саме об'єкти будуть приватизовані в наступному році.

«У наступному році від приватизації розраховують отримати 12 млрд грн шляхом продажу переліку підприємств, який охоплює «і обленерго, і завод «Більшовик», та інші об'єкти», - сказав він.

Нагадаємо, що раніше керівник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко призначив себе головою наглядової ради ПАТ «Одеський припортовий завод».

Тим часом в українському уряді розглядають важливе питання об'єднання ПАТ «Центренерго» і державних вугільних шахт. Для цієї ж мети був залучений і Фонд держмайна. Йдеться лише про перспективні шахти.