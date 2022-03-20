Фонд гарантування вкладів продасть два літаки при ліквідації банку «Златобанк»

2 липня пройде аукціон з продажу двох літаків Boeing 737-500. Організатором аукціону виступає Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), який виставляє літаки на вимогу за кредит. Початковою ціною літаків стане сума в розмірі 830 млн гривень.

Актив знаходиться в заставі Національного банку і належить банку "Златобанк", який ліквідується.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. У них можуть взяти участь юрособи та фізособи, крім позичальника і поручителя по кредиту. Гроші, отримані від продажу активу, Фонд направить на розрахунки з кредиторами Златобанку. Згідно з паспортом активу і даними спеціалізованих сайтів, йдеться про два літаки, які входили до складу флоту авіакомпанії МАУ, але з 2017-2018 років знаходяться на зберіганні в аеропорту Бориспіль.

Крім двох пасажирських літаків Boeing 737-500 1993 року випуску, забезпеченням виконання зобов'язань по кредиту також виступають майнові права на грошові кошти за договором виконання чартерних авіаперевезень, йдеться в повідомленні фонду.