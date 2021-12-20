ФОП все частіше реєструють онлайн - Мінцифри

Пресслужба Міністерства цифрової трансформації розповіла про результати роботи програми з реєстрації ФОП онлайн. Згідно з даними, в 2020 році 40% українських бізнесменів зареєстрували свої підприємства онлайн. Для порівняння: в 2019 році їхня кількість не перевищувала 5%.

Всього українці отримали 300 тис. послуг для ФОП на порталі «Дія». У Мінцифри уточнили, що 95% користувачів задоволені якістю таких послуг, також зазначивши, що онлайн-послуги для ФОП потенційно економлять до 255 млн грн.

За словами Мінцифри, 81% користувачів визнають ефективність таких послуг в боротьбі з корупцією. Також в міністерстві нагадали, що цієї весни запустять повністю автоматизовані послуги для ФОП.