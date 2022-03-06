Фірташ винен 10 млрд гривень

Дмитро Фірташ винен гроші за газ. Газова компанія олігарха накопичила понад 10 млрд гривень боргів оператору газотранспортної системи України. Наші журналісти розбиралися в ситуації, що склалася.

Зі згаданих 10 млрд гривень, понад 5 млрд гривень - це вже прострочена заборгованість, а 4,8 млрд гривень - це нарахування з відстрочкою до сплати в червні.

За оцінками експертів, газова компанія Фірташа контролює близько 70% розподілу газу в Україні. І якщо не може розрахуватися зі своїми боргами, то повинна стати державною. Про таке напередодні заявив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Володимир Зеленський під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави висловився на підтримку пропозиції про списання боргів підприємств теплокомуненерго перед НАК Нафтогаз України. При цьому президент зазначив, що, згідно з українським законодавством, ціни на газ повинні бути ринковими.