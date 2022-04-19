Фінансовий світ 2030: основні зміни

Оцінка перспектив наступних 10 років повинна йти з оглядкою на досвід попередніх криз. Так вважають аналітики Deutsche Bank. Їхній проєкт "Світ у 2030 році" є прогнозом змін в фінансовому ринку світу.

Фіатні гроші

Ми протягом десятиліть використовуємо систему фіатних грошей, цінність яких базується на вірі в здатність держав і центральних банків гарантувати вартість випущених ними грошей і запобігати їхньому знеціненню в разі інфляції.

Зараз сили, які підтримують нинішню світову валютну систему, здаються крихкими і можуть остаточно ослабнути в 2020-х роках. При таких обставинах попит на альтернативні валюти - золото або криптовалюту - може різко зрости.

Пластикові картки

Протягом останніх років 10 дуже активно обговорювалася імовірність завершення ери паперових грошей. Так, тенденція переходу на використання безготівкових коштів дійсно поширюється, а Covid-19, звичайно, став додатковим каталізатором. Однак повна відмова від готівки малоймовірна навіть в 2030 році.

Зараз популярність безконтактних оплат активно зростає. Прогнозується, що ця тенденція буде продовжуватися протягом наступних п'яти років з кількох причин.

Також держави і провідні світові компанії працюють над забезпеченням необхідної інфраструктури для диджиталізації і створення єдиної екосистеми.

Криптовалюта

Коли ціна Bitcoin перевищила $20 тис., а компанія Facebook зі своєю мільярдною аудиторією оголосила про створення криптовалютної платіжної системи, світ звернув велику увагу на даний спосіб оплати. А тут ще й коронавірус значно прискорив процес виходу цифрових валют "з тіні".

Однак цей метод завжди сприймався як альтернатива, а не заміна звичних способів оплати. Зараз основними бар'єрами на шляху віртуальних грошей є державні регулятори, недостатньо глобальне охоплення платіжного ринку і неготовність значної частини населення - як мерчантів, так і клієнтів - переходити на повноцінне використання криптовалюти. А для вирішення цих питань потрібно врегулювати ще десятки інших перешкод - від стабільності ринку криптовалюти до забезпечення безпеки і безперебійності системи в глобальному масштабі.

Але темпи, з якими світ рухається до диджиталізації, вражають, тому виключати такий сценарій подій не варто. І, до речі, Литва вже випустила першу в світі цифрову валюту центробанку, до чого також активно рухаються Китай, США, Великобританія та інші.