Звітність ПриватБанку за підсумками роботи у другому кварталі

14:22 19 липня Київ, Україна

Кількість клієнтів ПриватБанку значно збільшилася, тим самим виріс об'єм грошових коштів клієнтів до 305 млрд гривень.

Про це свідчать дані ПриватБанку, оприлюднені в понеділок, 19 липня.



Зазначено, що прибуток ПриватБанку в другому кварталі 2021 склав 9,2 млрд гривень. Прибуток від обслуговування клієнтів і банківських операцій за шість місяців 2021 склав 17,4 млрд гривень, що на 35% більше результатів першого півріччя 2020.

Кількість активних клієнтів фізичних осіб ПриватБанку за підсумками півріччя зросла на 500 тис., клієнтська база підприємців збільшилася на 76 тис., а кількість користувачів Приват24 зросла на 1,2 млн осіб. Збільшення клієнтської бази та кількості платіжних операцій забезпечили зростання комісійних доходів банку на 30%, до 10,6 млрд гривень.



Чистий процентний дохід в порівнянні з першим півріччям минулого року виріс на 25% і склав 13,3 млрд гривень. Кредитний портфель ПриватБанку в порівнянні з першим півріччям 2020 збільшився на 11%, до 62,5 млрд гривень шляхом розвитку кредитування малого та середнього бізнесу.



У першому півріччі 2021 вплив макроекономічних факторів, перш за все зростання прибутковості довгострокових казначейських паперів уряду США і зміцнення курсу гривні, зумовили негативний результат від переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики, отримані як внесок до статутного капіталу банку при націоналізації, - йдеться в повідомленні.



Ситуативний, не пов'язаний з діяльністю банку, збиток від цього портфеля за шість місяців 2021 склав -6,9 млрд гривень. Одночасно, позитивний вплив на результати банку коливань валютних курсів частково компенсував ці збитки на 1,3 млрд гривень.



Нагадаємо, в червні ПриватБанк в повному обсязі перерахував до держбюджету 19,4 млрд гривень дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку - державі.



Також згідно з річним звітом ПриватБанку, за підсумками 2020 його чистий прибуток склав 24,3 млрд гривень.