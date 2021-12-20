Фінансування потреб аграріїв - скільки виділила держава

09:43 07 серпень Київ, Україна

Прес-служба Кабіні міністрів заявило про здійснення урядом фінансової допомоги аграріям. Всього виділено понад 700 мільйонів гривень, які спрямовані в рамках бюджетної програми України.

Відзначимо, що мова йде про програму «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Статистика по виплатах була представлена на момент 31 липня поточного року.

Так, з вище зазначеної суми грошей порядку 47,4 млн гривень аграрії отримали в якості компенсації за купівлю нової сільськогосподарської техніки українського виробництва.

Раніше Кабмін вже виділяв 104,5 млн гривень для того, щоб аграрії закупилися потрібною технікою в зимовий період 2019 року, а також з січня по травень поточного року. Тоді такою можливістю скористалися близько 1017 фермерів, які придбали для свого господарства більш 1684 одиниць сільськогосподарської техніки.

Уже в 2020 році число таких фермерів дійшло до 1418. Було куплено устаткування на 2,8 млрд гривень в охопленні на 2295 одиниці техніки.