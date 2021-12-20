ФДМУ продасть на аукціоні Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів

Пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ) опублікувала інформацію про травневий онлайн-аукціон відомства. На черзі - приватизація єдиного майнового комплексу ДП "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів". Аукціон на підприємство, розташоване в Хмельницькій області, відбудеться 7 травня.

Відзначається, що Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів займається виробництвом продуктів борошномельно-круп'яної промисловості та кормів для тварин, що утримуються на фермах, а також гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням, кормами для тварин тощо.

Об'єкт приватизації складається з декількох будівель і споруд загальною площею 79,8 тис. кв. м, серед яких: адміністративна будівля з їдальнею, пекарні, елеватори, млинзавод, лабораторія, склади, цехи, гаражі та інші господарські споруди. Також є технологічне обладнання та необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізація, під'їзні шляхи.

Стартова ціна - 187 637 810 грн.

Також підкреслюється, що Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів стане першим об'єктом в рамках приватизації державних комбінатів хлібопродуктів (КХП).